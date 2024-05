DELFI VIDEO | Kas ringitüdrukud käivad veel võitlusspordi juurde? The League’i ringitüdrukud: kindlasti!

Maailmas on näiteid poksisarjadest, kes on nappides riietes ringitüdrukud asendanud palja ülakehaga meestega. 2019. aastal paistis sellega silma Austraalia poksiüritus Battle of Bendigo. Ajalehe Daily Mail teatel olid palju poleemikat tekitanud muudatuse taga oma tahtmise peale surunud feministid, kes pidasid raundi numbreid presenteerivaid ja hiljem ka võitjatega poseerinud naisi „trofeetüdrukuteks“.

Vormel 1 sari ning teised rahvusvahelise autoliidu FIA egiidi all toimuvad võidusõidusarjad loobusid tüdrukutest stardisirgel (neid kutsuti ka hellitavalt „vihmavarjutüdrukuteks“) 2018. aastal. „Tunneme, et see tava ei resoneeru enam meie brändi väärtustega ning on vastuolus tänapäeva sotsiaalsete normidega,“ kõlas ametlik põhjendus.

Traditsioonide austajad võivad kergendatult hingata, sest Eesti võitlusspordist ei hakka ringitüdrukud veel niipea kuhugi minema. Naised on ka ise veendunud, et on igati õiges kohas.

„Kindlasti käivad (ringi)tüdrukud võitlusspordi juurde. Kes muidu raundi sisse juhataks? Keegi peab seda tegema. Naised on selleks ainuke võimalus,“ arvas laupäeval Tondiraba jäähallis toimunud The League VI võitlusõhtu eel Delfiga rääkinud ringitüdruk Diana.

Milline näeb välja The League’i ringitüdrukute tööpäev? Kui palju nad muidu vabal ajal sporti ja võitlussporti jälgivad või kas on ka ise mõelnud sellega tegelema hakata? Kas tuhandete pealtvaatajate pilkude ees poksiringis jalutamine ringitüdrukutel ka põlve värisema võtab?