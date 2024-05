VIDEO | Tanel Kondel alistas pikas ja verises matšis Ellis Kulinitsi ning läks koju WBC tiitlivööga

The League’i peakorraldaja Renno on öelnud, et pani WBC vöö mängu eesmärgiga saada Eesti võitleja maailma edetabelisse. „Selle kodumaise tiitli andmise eesmärk on saada meie sportlased rahvusvahelisse edetabelisse. See tähendab, et nad hakkavad oma kaalukategooria edetabelis tõusma ja kui nad tõusevad piisavalt kõrgele, siis nad kandideerida Euroopa tiitlile ja maailmameistritiitlile,“ rääkis Renno.