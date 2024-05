Kaotusseisust välja tulnud Paide sai võõrsil Tammeka üle raske võidu

18. minutil teenis kodutiim penalti, kui videokohtunikud leidsid, et Paide kaitsja Nikita Baranov mängis paar minutit varem toimunud olukorras trahvikastis käega. Asher realiseeris penalti ja viis tartlased 1:0 juhtima.

Mõlemapoolsete võimalustega mängus noppis kolm punkti lõpuks Paide. 77. minutil teenisid külalised omakorda penalti, kui karistuslöögi järel vilistati Olawale Tanimowole käega mäng. Saarma realiseeris 11 meetri karistuslöögi ja kindlustas Paidele 2:1 võidu. 22-aastase Saarma arvel on tänasega kümme väravat, millega ta tõusis Premium liiga väravaküttide edetabelis liidriks.

Paidel on tänasega koos 25 punkti, millega jätkatakse teisel kohal, aga Nõmme Kaljul (21 p) on kolm mängu vähem peetud. Kalju kohtub täna õhtul kell 19 FC Kuressaarega. Tammeka on 12 punktiga kuues. Premium liigas peetakse laupäeval ka kolmas mäng. Kell 17 algas kohtumine Narva Transi ja FC Flora vahel.