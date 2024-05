Millal on treener elukaaslane ja millal juhendaja? Kelly Sildaru Mihkel Ustavist: ega see lihtne ei ole

22-aastane freestyle-suusataja Kelly Sildaru avas 54-minutilisest podcastis mitmeid taustu oma sportlaskarjäärist, võistlustest, rääkis avaliku elu tegelaseks olemisest ja pidevast meediatähelepanust, vabast ajast ning paljust muustki, sealhulgas treener-elukaaslasest. Saatejuht-intervjueerija rollis oli Rauno Ruus.

Me teame, et varasemalt, kui su treeneriks oli isa, siis see kooslus lõpuks ei töötanud. Nüüd on juba mõnda aega su treeneriks partner Mihkel, mis ühest küljest tundub hästi tore, aga teisalt jällegi paneb mõtlema, et kuidas see kooslus võiks töötada. Kas ta töötab? On näha, et töötab.

Tundub, et töötab. Ega see vahepeal lihtne kindlasti ei ole. See on sarnane sellele, kuidas isaga oli. Kui see on ikkagi sulle väga lähedane inimene, siis on hästi raske tõmmata piiri, mis hetkel on ta treener või mis hetkel su partner või isa.

