Toyota tiimipealik Latvala: Katsutal on kiirus olemas, nüüd peab vaimne pool järgi tulema

Katsuta senine hooaeg on kulgenud tõusude ja mõõnadega. Märtsi lõpus sai jaapanlane Keenia rallil teise koha ja aprillis Horvaatias kogus ta pühapäeva arvetuses enim punkte. Aga samas hooaja alguses Rootsis ja viimati Portugalis päädis Toyota piloodi ralli masina lõhkumisega.

Katsuta boss Jari-Matti Latvala sõnul on jaapanlane leidnud kiiruse, aga nüüd peab tema vaimne pool järgi tulema. „Me selgelt näeme, et Taka on võimeline reedel sõitma esikoha peale. Sellega näeme, et tal on potentsiaali ja ta on võimeline teiste sõitjate vastu sõitma,“ märkis soomlane.

Kuid pahatihti ei suuda Katsuta tervet nädalavahetust stabiilselt läbi tulla. „Ma arvan, et asi pole oskustes – Takal on oskused olemas,“ jätkas Latvala. „Küsimus on vaimses pinges. Kui sa oled olukorras, kus sa hakkad mõtlema oma koha peale, siis sa paned endale järgmiseks päevaks pinged peale. Kui sa oled kolmandal kohal ja mõtled selle koha säilitamisele, siis sa paned endale ise surve peale.“

Latvala mure on arusaadav, sest reaalsuses võiks Katsuta võtta üsna rahulikult. Näiteks Portugali etapile tõi Toyota kohale Elfyn Evansi, Sébastien Ogier ja Kalle Rovanperä, mistõttu ideeliselt võinuks jaapanlane keskenduda lihtsalt oma rallile.

Tiimipealiku sõnul peab Katsuta samm sammult paremaks minema. „Tahame, et ta suudaks hoida seda pingevaba sõitu, millega ta liigub reedel. Esimene eesmärk on see, et ta suudaks nii laupäeval lõpuni tulla. Ja järgmine samm on see, et ta suudaks seda teha ka pühapäeval,“ ütles Latvala.

Viie etapi järel hoiab Katsuta MM-sarjas kuuenda kohta. Järgmisena võtavad maailma parimad rallisõitjad mõõtu 30. mail algaval Sardiinia osavõistlusel.