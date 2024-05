Ükski Eesti epeenaine MK-etapil kaheksa sekka ei jõudnud

Kuuest Saudi Araabiasse sõitnud eestlannast piirdusid Kristina Kuusk ja Irina Embrich eelringiga, ülejäänud neli naist alustasid laupäeva hommikul põhiturniiri. Nelli Differt alistas avaringis neutraalse lipu all võisteva venelanna Milen Bavuge Habimana 15:11 ja 32 parema seas tuli talle vastu poolatar Aleksandra Jarecka.

Kirpu sai napi võidu ja napi kaotuse

Pühapäeval on kavas naiskonnavõistlus.

Sel hooajal on eelnevalt toimunud seitse individuaalset MK-etappi. Eestlane on tänavu tõusnud poodiumile korra, kui novembris sai Katrina Lehis Legnanos kolmanda koha. Abu Dhabis võistlemise järel on kalendris juunis Baselis toimuv EM ja juuli lõpus Pariisis toimuv OM.