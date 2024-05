Kirpu ja Beljajeva tulid MK-etapi avaringis raskest seisust välja

Ülejäänud kaks Eesti koondislast pääsesid teise ringi veidi kergemalt. Katrina Lehis seljatas šveitslanna Angeline Favre’ 15:12 ja Nelli Differt neutraalse lipu all võisteva venelanna Milen Bavuge Habimana 15:11.

Sel hooajal on eelnevalt toimunud seitse individuaalset MK-etappi. Eestlane on tänavu tõusnud poodiumile korra, kui novembris sai Katrina Lehis Legnanos kolmanda koha. Abu Dhabis võistlemise järel on kalendris juunis Baselis toimuv EM ja juuli lõpus Pariisis toimuv OM.