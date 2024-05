Hyundai tiimipealiku hinnang uuele Rally1 masinale: see on sõitmiseks päris pask auto

„Leidsime, et see [2025. aasta auto] on väga keeruline, sest tohutu survejõu kaotus muudab totaalselt auto tasakaalu,“ ütles Abiteboul portaalile Motorsport. „Muutub nii auto kaalujaotus, selle mehaaniline tasakaal kui ka aerodünaamika. See on sõitmiseks päris pask auto, mis on suur mure, sest päeva lõpuks peame me tagama võimalikult hea masina.“