TÄNA OTSEBLOGI | Neli Eesti sportlast alustavad mainekat Götzise kümnevõistlust

Lillemetsa jaoks on tegu hooaja teise kümnevõistlusega. Avavõistlusel Itaalias kogus ta 7971 punkti, millega saavutas teise koha. Tema isiklik rekord 8156 punkti pärineb 2021. aastast. Erm ja Roosleht avavad oma hooaja Götzises, kus mõlemad osalevad esmakordselt. Ermi isiklik rekord on eelmisest aastast 8484 punkti ning Rooslehe parim tulemus 8010 punkti on samuti eelmisel aastal püstitatud.