OTSEBLOGI | Götzis: Erm liigub enam kui 8500 punkti graafikus, Lillemets ja Roosleht said tõkkejooksus nulli

Liidrina jätkab Simon Ehammer (5634 p), kes edestab Damian Warnerit vaid kahe punktiga. Ken Mullings on kolmas (4528 p) ja Ashley Moloney neljas (5412 p). Erm on seitsmes (5318 p). Virtuaalselt on liider Warner, kes liigub ikka ligikaudu 8880 punkti tempos. Lindon on kulgemas 8680 ja virtuaalselt kolmandaks kerkinud Erm 8510 punkti tempos. Moloney andis tõkkejooksuga punkte ära ja püsib 8450 punkti graafikus. Ehammer on ca 8430 silma tempos.