OTSEBLOGI | Kõrgushüppes ebaõnnestunud Erm jäi võrdluses rekordigraafikuga miinusesse

Kolme ala järel jätkab 2871 silmaga liidrikohal Ehammer, edestades Warnerit 52 punktiga. Kolmandaks tõusis Lindon Victor, kel on koos 2770 punkti. Erm langes 2749 silmaga viiendaks ja Lillemets on 2459 punktiga 17. Roosleht paikneb 1733 punktiga jätkajatest viimasel ehk 21. kohal.

Kõrgushüpe: Soliidset võistlust teinud Erm ületas kõrgused 1.85 ja 1.91 avakatsel, kuid 1.94 ei suutnud eestlane kolme katsega alistada. Rekordivõistluse tulemusele kolme sentimeetriga alla jäänud Erm kaotas sellega 27 punkti ja on nelja ala järel karjääri parima kümnevõistlusega võrdluses 12 silmaga miinuses. Esimesed kolm ala isikliku rekordiga sarnases tempos liikunud Lillemets pidi samuti leppima miinusega, kuna eestlase parimaks jäi kõrgus 1.97. Nelja ala järel kaotab Lillemets rekordigraafikule 35 punktiga.

Lillemetsa jaoks on tegu hooaja teise kümnevõistlusega. Avavõistlusel Itaalias kogus ta 7971 punkti, millega saavutas teise koha. Tema isiklik rekord 8156 punkti pärineb 2021. aastast. Erm ja Roosleht avavad oma hooaja Götzises, kus mõlemad osalevad esmakordselt. Ermi isiklik rekord on eelmisest aastast 8484 punkti ning Rooslehe parim tulemus 8010 punkti on samuti eelmisel aastal püstitatud.