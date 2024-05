OTSEBLOGI | Johannes Erm alustas Götzises võimsalt, plusspunkte teenis sprindis ka Lillemets

100 m jooks: Kõik kolm Eesti kümnevõitlejat tegid võistlusele soliidse alguse. Johannes Erm püstitas neljandas jooksus uue isikliku rekordi 10,64, teenides rekordigraafikuga võrdluses 11 lisapunkti. Samapalju plusspunkte teenis ka teises jooksus lähte saanud Risto Lillemets, kes finišeeris hooaja tippmarki tähistava ajaga 10,93. Rasmus Roosleht lõpetas jooksu ajaga 10,87 ja on rekordigraafikuga võrdluses kahe punktiga miinuses.

Esimese ala järel juhib kümnevõistlust 100 m jooksu ajaga 10,20 lõpetanud Damian Warner, Kanada kümnevõitlejal on koos 1047 punkti. Teist kohta jagavad šveitslane Simon Ehammer ja austraallane Ashley Moloney, kel mõlemal on koos 1013 silma. Erm hoiab 942 silmaga 10. kohta, Roosleht on 890 punktiga 16. ja Lillemets 876 punktiga tema järel 17.