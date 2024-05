OTSEBLOGI | Götzis: teivashüppes isiklikku rekordit korranud Erm liigub uhke punktisumma tempos!

Võistluste liidrina jätkab kanadalane Damian Warner (7277 p), kellele järgnevad šveitslane Simon Ehammer (7155 p) ja austraallane Ashley Moloney (7049 p). Grenadalane Lindon Victor on neljas (7031 p) ja Erm viies (8030 p). Tippude rekordseeriaid arvestades liigub Warner (isiklik rekord 9018 p) võidu suunas, olles ligikaudu 8805 punkti tempos. Teise koha on eest heitlemas Victor (isiklik rekord 8756 p) ja Erm (isiklik rekord 8484 p), kes mõlemad püsimas ca 8570 punkti graafikus. Erm edestab isiklikku rekordseeriat kaheksa ala järel 89 silmaga. Moloney on ca 8430, Ehammer 8420 ja Roosen 8400 punkti graafikus.