OTSEBLOGI | Götzis: isiklikku rekordit jahtiv Erm liigub enam kui 8500 punkti graafikus, Lillemets ja Roosleht katkestasid

Kanadalane Damian Warner tõusis kettaheite järel liidriks 6428 punktiga. Teisel kohal on šveitslane Simon Ehammer (6245 p) ja kolmandal Grenada täht Vicotr Lindon (6241 p). Erm on seitsmes (6089 p). Warner on ka virtuaalne liider, tema liigub umbes 8835 punkti graafikus. Teisel kohal on rekordseeriat arvestades Lindon (ca 8630 punkti tempo). Erm püsib ca 8512 (+28 punkti rekordvõistlusega), Ehammer 8480 ja Moloney 8460 silma graafikus.