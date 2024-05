BLOGI | Götzis: 400 meetriga punkte ära andnud Erm püsib poodiumimängus, Lillemets isikliku rekordi tempos

Erm kaotab rekordgraafikule (8484 p) laupäeva õhtuks 52 silmaga ehk liigub endiselt enam kui 8430 punkti tempos. Lillemets kaotab isikliku rekordi (8156 p) 23 silmaga ehk liigub ca 8130 punkti tempos. Virtuaalselt on liider Warner, kes kaotab isiklikule rekordile (9018 p) praegu 137 punktiga. Victor Lindon on liikumas umbes 8710 ja Moloney 8480 punkti tempos. Selle graafiku järgi on Erm hetkel liikumas neljanda koha graafikus, aga virtuaalne vahe Moloneyga on minimaalne. Võistluse praegune liider Ehammer on liikumas ligikaudu 8400 punkti kursil.