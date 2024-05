Naiste rannavollekoondis sai Rahvuste karika avapäeval võidu Rumeenia üle ja kaotuse Leedult

Kokku on alagruppe neli. Iga alagrupi võitja pääseb Rahvuste karika finaalturniirile (poolfinaali) Lätis Jurmalas (15.-16. juunil), mille võitjad tagavad koha Pariisi olümpiale.

Riikide omavaheline paremus selgub kahemängulistes minimatšides ja kui seis on pärast kahte mängu viigis, siis saab otsustavaks kuldne geim. Tavalisest suurem on sellel võistlusel ka koondise treeneri roll, sest erinevalt MK-etappidest tohib treener mängu ajal viibida väljaku ääres ning treeneril on õigus muuta koosseise enne igat minimatši ja ka enne kuldset geimi.