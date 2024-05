Vastasleeri üle kolinud Alessandro Orefice taaskohtumisest Eestiga: juba Tallinnas maandudes muutusin emotsionaalseks

39-aastane võrkpallitreener Orefice sõnas, et võistkonnal läks kohanemisega natukene aega. „Meil on mitmed noored mängijad, kes polnud varem koos mänginud. Mõned kogesid esmakordselt Euroopa taset, alustasime veidi käsipidur peal,“ rääkis ta matši järel Eesti ajakirjanikele. Orefice sõnul hakkas hoolealuste serv ühel hetkel toimima. „Nad tundsid end rahulikumalt ja keskendusid rohkem oma võrkpallile, mitte tulemusele. Ütlesin mängijatele ka, et vaja on servil survestada, et vastaste sidemängija võrgust võimalikult kaugel hoida.“