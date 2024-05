DELFI VIDEO | Andres Toobal teise geimi mõõnast: sellist numbrit pole oma karjääri jooksul veel näinud

Koondise juhendaja Andres Toobal rääkis matši järel, et esimese geimi lõpp jäi edasist kohtumist veidi segama. „Nende serviseeria järel hakkas meil jalg natukene värisema. Tahtsime nende servi liiga hästi kätte saada ja mitmed (vastuvõtu)pallid läksid üle võrgu,“ rääkis ametlikus kohtumises koondise peatreenerina debüteerinud Toobal. „Pärast seda me ei tulnud enam välja. Rünnakul tulid mitmed vead sisse, natuke oli probleeme sellega, et sidemängija õige ründaja leiaks, kes otsuse vastu võtaks ja palli maha lööks. Sealt hakkas langus pihta ja geimi lõpus justkui olime veel mängus, aga kuna see ka ära läks, siis emotsionaalselt saime päris suure põntsu.“