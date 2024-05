DELFI VIDEO | Sigrid Kapanen homsest taktikast: pean agressiivne olema ja oma poksioskust kasutama

21-aastane Kapanen, kelle profikontol on 8 võitu ja 3 kaotust, kohtub MMA kinnastega peetavas taipoksi matšis 24-aastase Suurbritannia võitleja Monique Etienne’iga, kes on alles oma profikarjääri alguses (2 võitu, 1 kaotus).

„Tunnen ennast päris enesekindlalt ja vorm on hea, eriti kuna valmistun ka EM-iks,“ rääkis Kapanen enne matši. „Pean homme agressiivne olema ja oma poksioskust kasutama.“

The League VI võitlusõhtul Tondiraba jäähallis peetakse kokku 15 matši. Kogu üritus on otsepildis jälgitav Delfi Kogupaketi tellijatele. Ürituse ja ülekande algus on kell 18.