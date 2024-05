FOTOD | The League’i võitlejad on õiges kaalus ja homseks galaks valmis. Mõne erandiga

Et võitleja kokkulepitud kaalu ei jõua, pole midagi harukordset, seda on varemgi ette tulnud ja tuleb tulevikuski. Olukord lahendatakse sel juhul erinevalt. Esmalt antakse sportlasele lisaaega end saunas ja jooksurajal veel timmida, edasine sõltub, kuidas oma vastasega kokkuleppele jõutakse. Kui vastane ei halasta - reeglid on ikkagi reeglid ja kehtivad kõigile -, on järgmised meetmed matši miinuspunktidega alustamine ning võimalik on ka matši honorarist mingi osa loovutamine vastasele, kes kaalureeglist viisakalt kinni on pidanud.