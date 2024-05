Mäkinen pakkus välja põneva idee, kuidas WRC-sse meeskondi juurde meelitada

„Me võiksime liikuda vormel-1 suunas nii, et meeskonna saaks liigitada suure partneri nimega. Minu arvates ei peaks ralliautosid alati mingi kindla autotehase järgi nimetama. Red Bulli F1 tiimi näitena võib öelda, et Red Bull ei ole ju tegelikult autotootja,“ sõnas Mäkinen Ilta-Sanomatele .

„Läheksime edasi selgete ja lihtsate reeglitega ning auto oleks jõukohane kõigile. Unustagem autode tootearendus. Arvan, et tänapäeva põlvkonda ei huvita niivõrd autode tehnika, vaid see, millist show`d saab jälgida,“ ütleb Mäkinen. „Arvan, et ralli ei tohiks enam olla tsiviiltranspordi arendusplatvorm ja tegelikult pole see seda olnud juba pikki aastaid.“