Tohoh! Max Verstappen võistleb vormel-1 etapi ajal ka virtuaalsel 24 tunni sõidul

Kolmekordne vormel-1 sarja maailmameister on virtuaalse ringrajasõidu suur austaja olnud juba aastaid, kuid hakkas ala tõsisemalt võtma koroonapandeemia algusega. Enda meeskonna Team Redline ridades näeb hollandlast sõitmas paljudel suurematel simulaatorivõidusõidu üritustel, seda peamiselt iRacingu platvormil.

Nagu vormeli roolis, on Verstappen ka simulaatori taga üks maailma parimatest sõitjatest. Sel nädalal sai selgeks, et virtuaalvõidusõitu tõsiselt võttev mees on lisaks nädalavahetusel toimuvale Imola Grand Prix’le startimas ka legendaarsel Nürburgringi ringrajal toimuval virtuaalsel 24-tunni sõidul.

Võistlusel osalemiseks annab Verstappenile võimaluse simulaatorivarustus, mis reisib temaga tihtilugu ratastel kaasas. Laupäeva pärastlõunal algav kestvussõit nõuab vormeliässalt suurepärast ajaplaneerimist, et leida vajalikud unetunnid, sooritada enda kohustused meedia ja Red Bulli meeskonna ees ning seejärel ka oma virtuaalvõidusõidu meeskonna ees, kuid maailmameister ei kahtle selles, et tuleb sellega suurepäraselt toime.

Pole esimene kord

Kuigi nii suuremahulisel üritusel pole Verstappen varasemalt võistlusnädalavahetusega paralleelselt osalenud, on teda mänguserverites siiski korduvalt märgatud. Sel aastal toimunud Saudi-Araabia GP eel nähti hollandlast virtuaalradadel kuni kella neljani hommikul. Maailmameister põhjendas juhtunut hiljem sellega, et soovis korras hoida enda unerežiimi ning sai seetõttu endale hilist ärkvelolekut lubada. Võistlus seda ka ei takistanud, kuna Jeddah ringraja tulede all peetud võidusõit algas alles kell 8 õhtul.