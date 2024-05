Eneli Jefimova ujus oma trumpalal suurepärase aja

Jefimova startis oma trumpalal 50m rinnuliujumises, kus ta läbis basseinipikkuse ajaga 30,22. Tänavusel aastal on Euroopas sellest ajast kiiremini ujunud vaid kolm naist: Ruta Meilutyte (29,40), Benedetta Pilato (29,59) ja Jefimova ise, kes märtsi alguses läbis Riias 50 meetrit ajaga 30,10.

Eestlanna nimel olev rahvusrekord 50m rinnuliujumises on numbritega 30,08, mis on püstitatud 2022. aasta maailmameistrivõistlustel Budapestis. Õhtul toimuvas finaalis on Jefimoval võimalus tulemust veelgi parandada.