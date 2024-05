Läti hokifännid hoiatavad: MM-il tehakse julmalt külma, õlle eest võid maksta kuni 20 eurot

Reeglitega on sätestatud, et õlu hoki MM-i fännitsoonis maksab 110 Tšehhi krooni ehk eurodes umbes 4.40, samas kui areenidest väljaspool on õlleklaasi hind 1.60. Leidub aga kohti, kus fännidelt on ühe õlle eest nööritud 15-20 eurot.

Parim klient on purjus turist

Kuidas see petturitel õnnestub? Tihtipeale ei kuvata müügiletis ostjale pangaterminali peale summat ning kui seda ka tehakse, siis on hind kroonides ning kiirustades ei pööra summa suurusele keegi erilist tähelepanu. Tihti juhtub ka seda, et kui makstud summa üle on mõni hetk juureldud, on hilja juba midagi teha, sest ostetud kesvamärjukest on juba tarbitud.