Soome peatreener šokk-kaotuse järel: me mängime rumalalt!

Peatreeneri hinnangul said Soomele saatuslikuks üksikute mängijate rumalad otsused.

„Suurt struktuurilist probleemi meil ei ole. Need on pigem mängijate valikud. Mängime teatud olukordades rumalalt. Mõnikord on kirge rohkem kui mõistust,“ ütles Jalonen.