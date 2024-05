OTSE DELFI TV-s | Pärnu ja Rapla alustavad suvepealinnas tulist pronksiseeriat

Pronksiseeria peetakse kolme võiduni. Teine mäng on järgmisel teisipäeval Raplas ja kolmas mäng neljapäeval uuesti Pärnus.

Rapla peatreeneri Brett Nõmme kommentaar: „Pärnu on olnud heas hoos ning koduväljakul on nad eriti ohtlikud. Peame olema valmis erinevateks kaitse formatsioonideks ning samal leidma ise sobiva kaitselahenduse, et takistada Posti ja Valget.“