Naiste rannavollekoondis asub Leedus olümpiapiletit jahtima. „See pole mingi ulme tase, variante on“

„Kui vaadata teisi alagruppe, siis meie omas on keskmine tase vast kõige tummisem. Austria, Leedu ja Sloveenia on sellised, kus üks paar on heal tasemel ja teine nõrgem. Slovakkia ja Rumeenia peaksid olema natuke nõrgemad. Arvan, et meie naiskonnas on kaks kõige sarnasema tasemega paari, mis on hea. Mina treenerina tahaksin, et naised mängiksid hästi, siis on meil reaalselt võimalus võita kõiki alagrupivastaseid. See pole mingi ulme tase, variante on. Ühes mängus on ka tugevaid paare reaalsem võita, ses osas on see Rahvuste karika süsteem hea,“ kommenteeris Vesik.