KUULA | „Tõelised võitjad“. Janno Lepik: spordis on kõige tähtsam pealehakkamine!

Ja täna on väga kena päev noh veits pilvine, veits külm. Ikka hea on spordist rääkida.

No väga meeldiv, et sa oled meieni jõudnud, et kuidas on tunne, tahad spordist rääkida? Tänasel kaunil päeval?

Aga tehtud nad saavad, aga noh ega see sai siin väga ei küpseks, kui meil oleks selle kuu külalist ja selleks on härra Janno Lepik.

„Ma arvan, et spordis on kõige olulisem pealehakkamine. Kui seda ei ole, siis väga ei jõua ka kuskile. Rattasport on ju põhimõtteliselt vastupidavusala, kus peab kõvasti kannatama ja suutma koormustega toime tulla. Kuna ma kannan proteese ja pean põhimõtteliselt ennast kogu aeg vormis hoidma, et jõuaksin ka 60-aastaselt proteesidega kõndida,“ tõdes ta.

Jõudsime finishisse ilusti kenasti. Mina ei tea, raske oli ja teised kiiremad ja et aga noh, see oli esimene võistlus siis.

See viimane ratas on minu järgi tehtud, minu mõõdud võetud kõik ja et põhimõtteliselt ainult mulle sobib.

Ma küsiks, et kas see ratas, mis sul praegu on ka see, et see esimene oli sihuke suur ja raske ja kohmakas, võib-olla kogenematuse tõttu, aga kas see on siis rohkem nüüd juba otse nagu sinu järgi tehtud või lihtsalt, et ise oled rohkem harjunud?

Ja see oli laenatud rattaga ja hästi, see oli nagu hästi suur ja raske ja väga ei liikunud üldse edasi ja siis ma tegin oma 10 kilomeetrit kuskil ära ja tõesti ei jõudnud noh, et tundus, et nii raske on, see aga tegid rohkem trenni, said tugevamaks, ratas läks paremaks ja nüüd on juba täitsa okei.

Aga mäletad sa oma esimest nii-öelda jalgrattatiiru siin viis aastat tagasi, et kuidas see välja nägi?

Ah, et sul on selles suhtes see asi nagu paremini sätitud. Oh, no siis siis seda on rõõm kuulda, et kõik ei peagi ise leiutama oma varustuse parandamist selles spordis.

Ei no nipet-näpet, ma saan ise teha, aga kui midagi suuremat on, siis käib ikka kuskil hoolduses.

Et kuidas, kuidas selle rattaga on? Meil siin eelmisel kuul oli külas pararattur Mari-Liis Juul, kes rääkis, et tema on saanud oma ratta hooldus eksperdiks ka läbi oma sõitude. Kuidas sul, kas pead ka ise parandama või on sul ikkagi tuge selles osas?

No põhimõtteliselt peale vigastada saamist oli vaja millegiga tegeleda ja siis ma Youtube’ist otsisin oma spordiala, et millega tegeleda ja siis ma leidsin käsirattasõidu ja see jäigi, sellest on praegu vast mingi viis aastat.

No minu see viimane, mis on maailma tippmudel, see on umbes sinna 20 000 kanti aga muidu saab umbes 5000 kuni 10 000-ga, äkki saab mingisuguse ratta?

Noh, siis sa oled õige mees meile siia saatesse juhtunud, aga kahju, et inimesi rohkem ei ole. Küsiks seda ka, et see ratas, mis on sinu järgi, et mis see hinnaklassid umbes on, meil palju selline asi maksab? Kui kellelgi tekib huvi, et tänase saate kuulamise peale tahaks sõitma hakata, siis umbkaudu?

See annab motivatsiooni kindlasti jah. kas Eestis on ka mingi siis käsiratturite kogukond suurem või kuidas sellega on?

No seda lihtsam ju on. Aga ma saan sult küsida, et mida annab sulle võistlemine ja mis on sinu arvates suurimad saavutused võistlustel?

Ja kindlasti on, see on kerge ja veereb ilusti.

Nojah ja ma usun, et sellega ikkagi sulle endale energiakulu on ka vähem.

Ja kui on veel tugevam, siis on veel rohkem kiirem.

See esimene ratas, mis mul oli, no see no ta üldse tegelikult ei liikunudki väga, ta jäi kuskile sinna 10- 20 km/h vahele, et ta on lihtsalt nii raske ja ebamugav ja istumisasend oli teine. Aga nüüd see uus loom ikka 30 pluss sinna et vahe on märgatav.

Mis see võrdlusvahe on, et kui sul on ikka enda järgi tehtud ratas ja see mis sa niiöelda said rentida siuke tavaline millega esijalgu rattaga sõidetakse?

et kui öeldakse on minek, siis on minek

Kas on teada, mis seis praegu on?

Mingid mõtted on, aga sinna peab kõigepealt saama, et et see on nagu natuke keeruline. Eesti ratturitel sellepärast, et seal antakse riikidena kohad ja kuna meil siis põhimõtteliselt üks mees või kaks meest ja üks naine ainult sõidavadki MK-etappe, siis on raske saada.

Aga ma saan aru, et Paralümpia on ka praegu sihiks onju ?

Ja eks need käsirattad on, et need on käsitöö, kõik asjad ja siis noh need on nagu kõikide invavahenditega, et nende, need on kohad, kus saab hinda tõsta, kui sul vaja on.

No karta on, et kui sa ütled, et ta on siuke ikkagi noh, inimese jaoks võib-olla kohmakam, siis loodame, et peale tänast saadet ja meie juttu siin inimestel tekib rohkem huvi ja need muutuvad ka ehk rohkem kättesaadavamaks mingil mitte nii hinnalisel kujul.

Ja eks jah, põhimõtteliselt nii ongi, aga no kui proovida tahab, siis Eestis leiab selle ühe selle vanema ratta ka millega ma kunagi sõitsin, et sellega saab testida ka. Aga see väga ei kutsu sõitma.

Kuidas käib see niiöelda jalgratta võistlustele saamine? See on ikka päris selline logistiline ülesanne.

Ja sellepärast, et sealt alati, kui sa lähed kuhugi võistlusele, siis sa pead nagu välja mõtlema selle logistika. Kuidas sa liigud lennujaamas kuhugi, sest sul on rattad, rattakohvrid, ratastoolid, kõik asjad. Asju on lihtsalt nii palju, et sa pead lihtsalt leidma abilisi, kes aitab sul tassida kõik.

Nii kuis saavad. Jah, no nagu oleme siin varasemates saadetes ka aru saanud, et eks see toetusmeeskond ongi oluline ja ehk olulisemgi kui tavalisel olümpia sportlasel.

Vägagi aitavad, et elavad kaasa mulle ja toetavad ja hoiavad lapsi. Kui mul vaja kuhugi ära minna ja siis vend käib põhimõtteliselt vahepeal kaasas mu võistlustel, on mul autojuht või tassib asju ja noh kõik toetavad nii, kuis saavad.

Väga suur rõõm on seda, seda kuulda. Mina saan siis küsida, et kuidas aitab sind su perekond ja teised toetajad sellel teel?

Mul on jah, väga-väga ei ole olnud, et positiivne inimene.

Aa, no siis on hästi. no muidugi kahju et sa ei tea ju meile siis rääkida, kuidas nende tagasilöökidega nagu nii-öelda toime tulla. Väga hea, kui neid üldse pole sellisel kujul olnud, et nendest on rääkida, ma arvan.

Otseselt nagu ei tea, vist ei ole midagi väga hullu olnud tavalised haigused ja mingi ratta probleemid ja need noh, neid on olnud, aga midagi otseselt suurt ei, et midagi suurt nagu ei ole olnud.

Ma olen seal keskmine, natuke peale. Päris tipp on veel natuke kaugele. Et sinna läheb natuke aega veel.

Tuleb võtta tasapisi, sihipäraselt treenida ja võimalikult kõrgele jõuda. Et noh, mingi kindlaid eesmärke ei hakka panema, et ma pean tulema maailmameistriks, olümpiavõitjaks tuleb olla natuke realist ka ikka, et pingutada nii palju, kui põhimõtteliselt välja annab ja siis on tulemust näha, mis see tuleb.

Aga mis on sinu unistused või soovid nagu spordiala võtmes järgmisel hooajal või 5 aasta pärast? Mis su mõtted on selles osas?

Jah, et on siuke protsendimäng vaat et kas veab või ei vea.

Neid juhtub, aga no ma loodan, et sa ikkagi alati esitad ka kahjunõude ja muud huvitavat.

On küll jah. No teine teema on, et kas need ka tervelt kohale jõuavad, asju ja ratastoole kiputakse kohtlema nagu kohvreid. On isegi olnud selliseid juhtumeid kus sa lennuki aknast näed kuidas lihtsalt sinu abivahendit koheldakse, et on päris valus vahel

Täitsa kaduma ei lähe. Suurepärane. Et see on ju tegelikult kõikidel erivajadustega abivahenditega lendajatel natuke see probleem, et kas asjad jõuavad sinna, kuhu sina jõuad või vastupidi.

Ei, me üldjuhul ikka plaanime niimoodi, et ikka võistlusteni jääks natuke aega. No kolm päeva kuskil, kaks-kolm päeva enne võistlust ja siis nad üldjuhul jõuavad ja teisel veel järgmise päevad jõuavad kohale, nii et täitsa kaduma nad ei lähe.

Kuidas siis sellised olukorrad nagu lahenevad, et noh ma eeldan, et sa saabud küll mingisuguse ajavaruga võistlustele, et päev enne või natuke rohkem, aga et kui võistlus on kohe kui sa, no ütleme lennukist maha tuled, mis sa teed siis?

Üldjuhul ratastool on alati tulnud, aga need rattad jah need kipuvad vahest maha jääma.

Võib-olla, et niiöelda enda ratastool on olemas aga ratas on jäänud kuhugi?

Ei no jah vaatad võistluse välja ja lähed lennujaama ja võtad oma kõik rattad asjad kaasa ja pakid lennukisse lähed, aga iseasi, kas need kõik kohale alati jõuavad.

Ei ma jah, talvel suusatan ja jõusaali ja et põhimõtteliselt on see tool, kuhu läheb kaks suuska alla. Sõidad ainult klassikat, paaristõugetega lased.

Sa vist käisid uisumaratonil ka kunagi? Ei, ei, see on vist keegi teine tüüp käis.

Talvel ma suusatan, et põhimõtteliselt see aasta läbisin Tartu maratonil ka see poolikul distantsi

No see, see annab vist jah, selle boosti, mida on tarvis. Ma küsiksin, mida sa talvistes oludes teed, kuidas sa siis treenid?

ja sellel peab olema kindlasti peale tahtmist, sest ega ei ole väga meeldiv iga päev sinna rattaga välja minna, kui vaatad, vihma sajab või on kõva tuul,on külm. Sa pead ikka natuke vahepeal ennast sundima välja, kui välja ära saad, siis on juba viis pluss siis võid sõita. Aga just see väljasaamine, et see vahepeal on niimoodi, et tunned, et noh, täna nagu väga ei viitsi, aga noh, sunnid ennast, saad välja, ära kodust eemale, siis on juba hästi.

Ei no see invaspordis on, see ratas on kõige väiksem mure. Et kui see inimene oleks, kes tahaks

No suurepärane see annab ikka mänguruumi oluliselt rohkem kui võib-olla mõne teise spordiala puhul. Kui seda nii saab, nii saab öelda. Vot 10 aasta pärast võiks ju olla tore, kui küsimusele, mida ma järgmiseks küsin, on vastus. Kuidas meelitada lapsi ja noori paraspordiga tegelema ja kas sa näed juba oma mantlipärijat kuskilt tulemas?

Põhimõtteliselt 10 aastat on veel aeg noh, et tippvormi rihtida.

Ja seal põhimõtteliselt keskmine vanus, ma arvan, on 40 pluss nagu minagi olen. Et see kõige vanemad on 60 ja kõige noorem vast on seal äkki 24. No ma olen täitsa seal keskel, nii et.

Et selles suhtes, et ma saan aru, et ma siin ühte teist podcasti ka kuulasin koos sinuga, et. Sellel spordialal on päris suure vanuseni võimalik tipus püsida.

No see on väga mõistlik eesmärkega parem paremini ei saagi läheneda.

Selle põhipoint on see, et saad keskenduda sellele spordialale.

Arvata on. Milline on siis nagu pararatturi treeninglaager, kuidas see välja näeb, kas palju toidulisandeid. Valku ikka iga hommiku pulbrit või kuidas see päev nagu umbes on?

Loodame, et see info nendeni jõuab. Et kas peab olema ka niisugust, noh nagu viitsimist ikka iga ilmaga, eks ole, välja minna, see on ka see üks isikuomadus, mida igaühel võib-olla ei ole.

Jah aga, see on treenitav

Ma arvan, kõige tähtsam on alati, spordi juures on pealehakkamine. Kui seda ei ole, siis väga ei jõua ka kuskile ja siis rattasport on ju põhimõtteliselt vastupidavusala siis pead kannatama seal, kui põhimõtteliselt ongi vastupidavusala ja siis vastupidavust peab olema põhiliselt.

Aga mis on nagu selle antud spordi juures, mida peaks teadma ja millised on isikuomadused, mida oleks vaja, et püsida selle spordiala juures?

Ja see on nagu põhimõtteliselt taburet ja siis on suusk all.

Suurepärane, et selliseid võimalusi ka kellelgi on. Oma silmaga näinud ei ole. Ette kujutada enam-vähem suudan.

Jah, no siis mingisugune plaan on ju täitsa täitsa mõeldavalt olemas,

Nojah, siis on ikkagi harjumus veres, et ega sa sellest heas mõttes nagu lahti ei saa. Nii et oleme leidnud sportlase, kellel ei tulegi sportlasekarjääri lõppu.

No mõistlik, et kavatsed jääda igihaljaks sportlaseks, siis niiöelda.

Oi, seda ma küll pole mõelnud, ma kuna ma kannan proteese ja siis ma pean põhimõtteliselt kogu aeg ennast heas vormis hoidma, et ma jõuaks ka 60selt nende proteesidega kõndida, nii et väga, ma arvan, panen niikaua kui jõuan, et siis ennast vormis hoida.

Vot, aga kui 10 aastaga siin nii kaugele arened, siis üks päev võib-olla, kuigi sa ütled, et see on spordiala milles saab kaua tegutseda, siis oled sa mõelnud, mis sa peale sportlaskarjääri lõppu ka teed?

Seal ei ole väga segavaid faktoreid. Elad seal linnast eemal ka kuskil seal pole mitte midagi teha, siis ainult saaki trenni teha, et see on kõige parem.

Põhimõtteliselt on mõlema jala amputatsioon ja kannan proteese. See on põhiasi, aga siis ta elu muud. Rohkem on vaja läbi mõelda oma teekonnad ja asjad ja kuhu sa lähed, et siis tuleb jälgida ümbrust kus kõnnid sellepärast proteesiga võib alati mingi libe olla, kuskil jää või siis kukud ja ma ei tea, siis pead ikka läbi mõtlema, enne kui hakkad kuhugi minema.

Siis me oleme ikka küsinud, et kuna tegu on podcastiga, et siis võib olla selgitad oma puudelisuse olemust, et kuidas see sinu elu mõjutab, mida tuleb teistmoodi teha, et elus toimetada?

Noh siis on see asi paigas.

Ei kogu. Ei ole aega siin nagu et. Rattasõit on ju pikad trennid ja sellised. Väga pole aegu mingi hobidega väga tegeleda. Rattasõit ongi hobi.

No algul ütlesin, et ma olen Janno ja siis põhimõtteliselt tegelen käsirattasõiduga ja siis töötan Eesti kaitseväes.

No siis on ikkagi see plaan ka vahest, et vahest sattud seiklustesse ka. Aga räägime sinust endast ka siis, küll ikkagi spordivõtmes. Aga ma küsiks, et kes sa oled, kust sa tuled ja millega veel tegeled?

No siis loodame, et sul jagub piisavalt asfaldit, mida mööda ikka seigelda. Kas sa eelistad tuttavamaid radu või lähed siukest vahest täiesti avastama ka, et täna on see päev?

Ei, meil on, mul on. Põhimõtteliselt asfalttee peab olema, muud mul vaja ei ole.

Kusjuures ongi niimoodi, et ega mul väga reisida välismaale ei meeldinud või selles mõttes, et ma lähen võistlustele, siis ma tavaliselt olengi seal kuskil hotellis või kuskil. Ma ei viitsi minna neid vaatamisväärsusi vaatama.

No see on mõnus, klassikaline Eesti puhkus. Aga ma küsisin seda ka, et noh, ma oletan, et sa võistlused viivad sind ka sihukestesse eksootilisemates paikades, et on mõni lemmikkoht ka kujunenud, kuhu nagu vahest võib-olla oled juba läinudki nagu ka puhkuse mõttes. Nüüd lähen ilma treeninglaagri ja asjta, et lähen vaatan, mis seal veel on pakkuda.

Ei noh puhkus on ju spordi juures oluline osa on? Selles mõttes? Ei no puhkus siis ma. Kui ma trennide vahel puhkan, siis lihtsalt vedelen, jalutad natukene noh, see ratastooliga jalutada õues võtad värsket õhku, see on ideaalne puhkus. Aga kui on pikem vahe, siis sõidad ringi mööda Eestit ja avastad kohti. Külastad tuttavaid.

Seda on rõõm kuulda. Aga ma küsin sul seda, et kus sa oma poweri võtad, et nii palju toimetada ja milline on sinu ideaalne puhkus, kas siukseid asja ka juhtub?

No selge siis, siis on ikkagi Eestis ka väga andekad proteesimeistrid.

Et keha järgi on nagu Eestis kohandatud.

Need proteesid ise on muidugi Saksamaal tehtud, aga need hülsid ja asjad on nagu Eestis tehtud.

Aga siiski nagu siin ka ennem rääkisime, et tegu on ikkagi üsna kõrgtehnoloogiliste asjadega võrreldes tava.

Ja see ongi kõige halvem ongi selle juures, et sa ei tunneta neid ju proteese.

Et sellest me ennem natuke sinuga juba rääkisime ka jah, et libeda ilmaga.

Ja siis on ju hästi. Aga ma saan küsida, et mida sa oled õppinud ja mis tööd sa teed, ma saan aru, et kaitseväes aga küsimus sedapidi, et kuidas, kuidas sa sinna kaitseväkke jõudsid?

Nojah, see on ju nagu jah siis sinu jaoks lihtsam, et siis miks mitte seda teha. ega elu ei peagi keeruliseks elama.

Üldjuhul ma olen selline tüüpiline eestlane, et ma ei küsi abi vaata.Et punnid ise nii palju kui saad ja siis, kui ikka väga jama majas on, siis ikka võid läbi suu nurga öelda, et kuule äkki saad aidata. Muidu see ligipääsetavus järjest paremaks läheb. Seda ei saa võrrelda ju 10-aasta tagusega või 5-aasta tagusega

Et selles suhtes jah, see ratas võimaldab seda Sightseeingut juba teha, niiöelda seda olustikuga suhestuda.

Seda loogikat kasutab Arnold Schwartzernegger sama moodi, et võtab jalgratta ja sõidab mööda linna ringi, et kohtadest aimu saada.

No aus vastus ja eks iga igalühele oma kes mida naudib, aga tore, et sa neid kohti siiski ju tänu trenni tegemisele külastada saada.

Me olime Kanadas. Kõik läksid Niagara juga vaatama, no ma ei viitsinud minna. Mul on võistlused tulekul ja ei taha. Ja põhimõtteliselt väga ei huvita see vaatamisväärsustega tutvumine.

See on jaa vigastatud,võitlejate nagu võistlus, noh kes on saanud teenistuses olles viga vigastada. Et see toimub iga mingi teatud aasta tagant. Vahepeal kahe, vahepeal kolme aasta tagant. Prints Harry on selle nagu esile kutsunud.

No aga siis sul mingi kogemus on, kas sa oled siis nii-öelda, ma ütlen seda mitte halvasti aga lihtliige või oled sa mingis juhatuses?

Et me siin Maikeliga olema nii-öelda vabaühendustes, et kui palju sinul neid seoseid on, et nii-öelda mittetulundusühingud ja niisugune teema

Et noh, väga lahe, et nii tugeva sportliku taustaga inimene meil siin täna on.

Maadlus oli põhiline... Nojah, no siis pole imestada, et sul nii palju jõudu on, et sa selle rattaga suudad nagu mässata.

No kui esimesse klassi läksin juba enne esimest klassi ma alustasin maadlustreeningutega ja siis ma käisingi Autentse spordikoolis tegelesin maadlusega ja siis ülikooli aja natukene. Ütleme nii, et maadlus oli põhiline.

Nii lihtne, ongi. No aga siis on sul sport ikka maast madalast.

Käisin Audentese spordikoolis, siis sealt läksin edasi Tartu Ülikooli kehakultuuri. Sealt siis natuke käisin, siis mõtlesin, et lähen käin kaitseväes ära võtan on nagu vaheaasta ülikoolist käin ära. aga siis hakkas nagu Kaitsevägi meeldima ja sinna ma jäingi.

Maikel Mõttus

Millal viimati oli?

Janno Lepik

Viimati oli eelmine aasta Düsseldorfis. Minu viimane oli äkki, ma ei tea, Hollandis kolm aastat tagasi või kaks aastat, sest ma olen seal kolm korda käinud ja siis pandi limiit peale, et rohkem nagu käia ei tohi. See on ette nähtud. See ei pandud Eesti poollt, pandi nagu korraldajate poolt, sealt suurte riikide osas. Jah, kui see kaks-kolm korda käinud, siis see nagu rohkem sinna ei saa minna, aga kuna Eestis õnneks on neid vigastatuid vähe, siis meil saabki see ring täis.

Maikel Mõttus

Aa, et see nii-öelda Blokk läheb siis mingi aja pärast maha ka?

Janno Lepik

Ei, ma ei tea, mis nad välja mõtlevad, mis seal saab siis.

Jüri Lehtmets

Invictuse mängude eripära on see, et ta on natuke sihuke rehabilitatiivne temaatika ka.

Janno Lepik

Tal ongi nagu see eesmärk et natuke sotsialiseerud ja tutvud teiste samasugustega.

Jüri Lehtmets

Seal Nagu ju on vist siuke klass ka, et kus on nagu nii-öelda posttraumaatilised, et kellel on väga keeruline ja viimase

Janno Lepik

Viimasel ajal ongi neid nagu kõige rohkem, et see on olnud. No mina ei ütleks väga, et see sotsialiseerumise üritus on. Kui see stardipauk, kui startivile käib, siis kõik tõmbavad. Keegi seal ei sotsialiseeru noh.

Maikel Mõttus

Et võidutahe ikka tõstab pead inimestes.

Janno Lepik

Eks see võistlushimu on kõigil.

Jüri Lehtmets

See on sportlaste teema, et üks vehkleja tõi näite: Ennem on nagu sõbranna aga nii kui see mask pähe läheb, siis on sõprus läind. Ja medalid silme ees.

Janno Leppik

Jah, eks see võistlustel ole vähe teised reeglid

Jüri Lehtmets

Nii kui ratast väljas , siis on jälle sama sõbralik tegelane nagu ikka.

Maikel Mõttus

Just! Ma saan küsida sult, et kes on su suurim eeskuju, eeskujud või võib-olla neid ei olegi?

Janno Lepik

Ei tegelt mul ei olegi.

Maikel Mõttus

Sul ei ole.

Janno Leppik

nagu ikka ajan oma asja ja ma ei tea nagu ei ole seda kindlat, kes nagu inspireerib.