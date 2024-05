Aastatepikkune vaidlus jätkub. Perekond Sildaru kohtub täna taas kohtusaalis

Sildarude suusaperekond koguneb täna Harju maakohtusse, et saada lõpuks selgust aastaid kestnud vaidluses suusaliidu raha üle. Kuna kohtusaalis arutatakse ilmselt ka isiklikumaid detaile, on Delfile teadaolevalt üks pool palunud nii selle kui ka järgmised istungid kinniseks kuulutada. Planeeritud on kuus istungit, neist viimane 12. juunile.