„Viis aastat tööd ja see hetk on käes!“ Eestlane alustab täna öösel Everesti vallutamist

„Tunnen end valmis ning mis seal salata – ärevil ja närvis samuti. See, mis ees ootab, ei saa olema lihtne. Järgmised kuus päeva näitavad, kas mul on õnne, et maailma katust puudutada ning teha teoks üks mu elu suurimaid unistusi ja eesmärke. Tänan kõiki sponsoreid ja toetajaid, et mind nii kaugele olete aidanud. Tänan oma lähedasi, perekonda, sõpru ja lihtsalt tuttavaid, et mind ja minu eesmärki toetanud olete. Viis aastat tööd ja see hetk on käes. Teekond tippu algab!“ ütles Eevald enne oma elu raskeima väljakutsega rinda pistmist.