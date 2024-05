KUULA | „Jalgpallistuudio“: Milline on Häberli pärand Eesti jalgpalli? Mida ootame Henni koondisest?

Kuna eelmises meistriliiga voorus löödi viies mängus kokku kolm väravat, siis sel korral jäid kohaliku klubivuti teemad kõrvale ja vaatluse all oli koondise treenerivahetus.

Kas vahetus tehti õigel ajal või jäädi hiljaks?

Milline on Thomas Häberli pärand Eesti jalgpalli?

Mis on Häberli võlu, et koondise liikmed olid lõpuni tema taga?

Mida võib oodata Jürgen Henni koondisest?

Mitu kriitikavaba päeva uus peatreener saab?