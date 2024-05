Hyundai rallitiim võib olla peagi suures hädas. „Ei mingit testimist ja auto arendamist!“

Rahvusvaheline autoliit (FIA) on teinud ettepaneku uuest hooajast loobuda hübriidseadmest ja vähendada radikaalselt Rally1 autode võimsust. Nii meeskonnad kui WRC promootor on sellise muudatuse vajalikkuse kahtluse alla seadnud.

Regulatsioonide muutmine lööks kõige valusamalt just Hyundaid, sest tiimipealik Ciryl Abitebouli sõnul keskendutakse vaid praeguse Rally1 auto arendamisele. Samal ajal on aga näiteks Toyota valmistunud ka alternatiivseteks reegliteks.

„Meil ei ole piisavalt ressursse ja himu, et igasugu variantideks valmistuda. Selle asemel oleme suunanud kogu oma fookuse sinna [Hyundai i20 N Rally1 autole]. See tähendab, et me ei kuluta võimaliku reeglimuudatuse peale ainsatki eurot, tundi või testikilomeetrit,“ rääkis Abiteboul DirtFishile.

„Kõik on ilmselt juba näinud, kuidas Toyota regulatsioonidega eksperimenteerib. Jah, meiegi oleme simulatsioone teinud, kuid sellega asi piirdub. Ei mingit testimist või auto arendamist ning me ei kavatse ka plaane muuta,“ vihjas Abiteboul, et kui reeglid peaksid ikkagi muutuma, siis oleks Hyundail jama majas.

Kusjuures 2025. aasta WRC-sarja tehnilised reeglid pannakse paika juba järgmisel nädalal, kui koguneb FIA mootorispordinõukogu.

„Me tegime sellega tõesti päris julge ning samas ka ohtliku otsuse, et ennustasime, mis saama hakkab. Võibolla selgub, et meil polnud õigus ja kui nii tõesti läheb, siis oleme järgmisel aastal teistest maas. Aga hetkel on meil selge siht silme ees ja teame täpselt, mida teha,“ selgitas Hyundai tiimipealik.