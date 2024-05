Reinar Halliku KK/Vinni vald sai tänavu esiliigas neljanda koha, kuid korvpalliliidu juhendi järgi pakutakse meistriliigasse tõusmise võimalust vaid esikolmiku klubidele. Kuna esikolmikusse jõudnud Kadrina Karud/Tere ega Eesti Maaülikool/Evocon seda sammu teha ei soovinud ja Tartu Ülikool/Estiko on Paf liiga klubi duubel, tahtis Hallik wild card’i ehk eriloaga kätt proovida.

Hallik saatis korvpalliliidule viieleheküljelise visioonidokumendi, kuid asja menetlemise järel juhatus kolmapäeval neljanda koha tõusmise pretsedenti siiski ei loonud. „Ma polegi saanud ametlikku kinnitust, et mis konkreetselt puudu jäi. Aga üks asi on selge: meistriliigasse me järgmiseks hooajaks ei lähe,“ lausus omanimelise korvpallikooli juht, kes soovis enne aktiivselt sponsorite uste kulutama hakkamist alaliidult jah-sõna saada.