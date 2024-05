Petturid teevad jäähoki MMil pahandust

Ajalehe andmetel on turniiri esimese nelja päeva jooksul avastatud umbes 300 petmisjuhtumit ning petised on teeninud üle 28 000 euro.

Tavaliselt saavad piletiostjad aru, et neid on petetud, alles siis, kui piletil olev QR-kood ei tööta. Põhjus on selles, et kood on võltsitud või sama piletit on juba mitu korda müüdud.