Ühistransport on LHV Maijooksu osalejale tasuta

Sõit Tallinna ühissõidukites on kõigile LHV Maijooksu osalejatele ajavahemikul 16.-18. mail 2024 tasuta. QR-koodi leiad SIIT.

Neile, kes soovivad aga rattaga tulla, on avatud rattaparkla. Rattaparkla asub Lauluväljaku Mere väravas. Sinna saab jätta jalgrattaid, mis on lukustatud. Võta rattalukk kaasa!

Kaugemalt tulijatele teadmiseks, et autod saab parkida Eesti Näituste suurde parklasse või ümberkaudsetesse tasulistesse parklatesse.

Koostöös Tallinna linna ja rahvusvahelise projektiga BaltiPlast pööratakse erilist tähelepanu ühekorraplasti ja plastpakendite kasutamise vältimisele ja vähendamisele Läänemere piirkonnas. Seetõttu on sel aastal vähendatud põhijooksude rinnasiltide suurust ning lastejooksude rinnakleepsud on lausa poole väiksemad kui varem.

Kõikidel jooksjatel ja nende kaasaelajatel soovitatakse kaasa võtta korduskasutatav joogipudel, sest lisaks lauluväljaku avalikele veekraanidele on sel aastal lisatud veel neli veekraani, kus oma veepudelit korduvalt täita. Peale selle, et kraanivesi on kasulik, aitab korduskasutatava pudeli taastäitmine vähendada ühekordse plastpudeli hulka.