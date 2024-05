Ekskoondislane Kreida kiidab Jürgen Henni: ta oskab mängijatest maksimumi võtta

„Ta on ambitsioonikas treener, kes tahab, et kõik, isegi pisidetailid, saaks tehtud ideaalselt,“ sõnas Henni käe all neljal korral Eesti meistritiitli võitnud Kreida Rus.Delfi -le.

Ta usub, et Henn on just õige mees, kes suudaks läbi viia rahvuskoondise noorenduskuuri. Floras said mitmed noormängijad tema käe all tuule tibadesse.