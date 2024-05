Slovakkia koondis pidi vahetult pärast mõrvakatset jääle astuma. „See oli kohutav. Telefon oli uudiseid täis“

Banská Bystrica haigla direktor Miriam Lapuniková ütles täna hommikul, et Fico seisund on stabiliseeritud, aga väga tõsine. Lapuniková sõnul kestis peaministrile tehtud operatsioon viis tundi.

„Juhtunust oli võimatu mitte teada. Telefon oli uudiseid täis. See oli kohutav. Rääkisime juhtunust, aga mitte palju. Pidime hokit mängima,“ lisas Rootsi klubi IF Leksandsi esindav slovakk.

„Ma olen šokis. Ma olen nutnud kaks tundi. Mis maailm see selline on, kui sind võidakse poliitiliste vaadete pärast tänaval maha lasta? See on haige,“ ütles Lukáč kohalikule meediale.