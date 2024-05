Kahe aasta jooksul neljandas klubis olev Kalev/Cramo leegionär Shungu: mul on veel kõvasti õppida

Kokku lausa kuus aastat ülikoolis veetnud Shungu karjäär Euroopas on seni kulgenud üle kivide ja kändude, sest Kalev/Cramo on kahe aasta jooksul tema neljas tööandja. „Mulle meeldib, kuidas siin treenerid mind suruvad – eriti arvestades, et mul on see profina alles teine aasta ja mul on veel kõvasti õppida. Rannula on detailide mees ja mängijad eksivad väikeste asjade vastu, siis need tuuakse kohe välja. Aga samas on ta selle kõige juures üsna chill, sest ta lubab mängijatel ise otsuseid vastu võtta ja platsil eksida,“ lisas ta.