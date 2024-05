Läti hokikoondise peatreener pärast hävitavat kaotust: midagi pole kadunud, medaliheitlus jätkub

„Nüüd on kaks vaba päeva, poisid saavad jõudu koguda ja medaliheitlus jätkub,“ ei kaotanud peatreener optimismi. „Meil on veel kolm mängu pidada ja alati tuleb [sellistest kaotustest] üle saada. Sealt paistab ka meeskonna iseloom ja vaim. Praegusel hetkel on oluline, et mängijad mõistaks, miks me siia tulime.“