Võrkpallikoondis alustab Kuldliigat vana tuttava Põhja-Makedoonia vastu, kellel on teistest erineva stiiliga suured võitlejad

„Jäin kõigi nelja mänguga rahule. Tugeva Bulgaaria vastu saime tasavägiseid ja pikki geime ning kõik mehed ka üsna ühtlaselt mänguaega. Täpselt see, mida me otsisime,“ sõnas peatreener Eesti Võrkpalli Liidu pressiteate vahendusel.

Põhja-Makedooniaga on Eesti varasemalt kohtunud mitmeid kordi ja saanud ka mitmeid valusaid kaotusi. Kui Eesti jõudis Gheorghe Cretu käe all 2015. aastal esmakordselt Euroopa liiga finaalturniirile, tuli poolfinaalis tunnistada just nende paremust. Vastamisi on mindud ka EM-valiksarjas, kus 2016. aastal saadi kirja 3:2 võit ja 1:3 kaotus.