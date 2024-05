VIDEO | Celtics jõudis konverentsi finaali, Doncic vedas Mavericksi edasipääsust võidu kaugusele

Horfordist sai ühtlasi profiliiga ajaloo kolmas mängija LeBron Jamesi ja Kareem Abdul-Jabbari kõrval, kes on enam kui 37-aastasena suutnud ühes play-offi mängus tuua vähemalt 20 punkti, 15 lauapalli ja 5 korvisöötu.

„See näitab lihtsalt meeskonna iseloomu, organisatsiooni. Inimesed võivad arvata, et me peaksimegi siin olema, aga me teeme midagi õigesti“ ütles Tatum mängu järel.