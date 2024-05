Kevin Renno analüüs | Kes on favoriit Themas vs Makejev kordusmatšis? Mida kujutavad endast neli Briti võitlejat?

Roman Mitjajev vs Danny Smith (Suurbritannia)

„Smithi ja Romani matši tahtsime teha juba eelmisel aastal, aga Romani vigastuse tõttu jäi see katki. Mõlemad on noorte maailmameistrid. Roman on Inglismaal noor tõusev täht, Roman Eestis väga tuntud noor staar. Kõiki neid Suurbritannia võitlejaid ühendab üks ja sama promootor - treenerid ja klubid on neil erinevad.“

Hendrik Themas vs Sergei Makejev

„Themasele endale väga ei meeldi Eesti meestega võidelda, need on talle nagu omad poisid. Aga kuna ta on alati nõus tegema kordusmatše, siis annab ta meelsasti neile, keda ta varem võitnud on, uue võimaluse. Nad kohtusid kaks aastat tagasi suvel Mirkko Moisari korraldatud Fightlandil, kus Themas võitis esimeses ringis high-kick’ist tulnud nokaudiga. Makejev on viimasel ajal väga aktiivne olnud. Themas on siiski minu silmis favoriit. Siiski on kordusmatšid näidanud, et eeldataval underdog’il on tihti suurem motivatsioon võita. Makejev teeb enamus trenne minu klubis erinevate treeneritega. Näen sealt, et ta võtab asja tõsiselt ning on nii oma käte kui ka jalgade tehnikat kõvasti parandanud. Makejev on praegu väga heas vormis.“