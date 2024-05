Inglismaa jalgpalliklubid panevad VAR-i kaotamise hääletusele

Wolverhampton rõhutab oma pöördumises, et VAR võeti 2019. aastal kasutusele „heas usus“, kuid see on toonud kaasa „arvukaid soovimatuid negatiivseid tagajärgi, mis kahjustavad fännide suhteid jalgpalliga“.

Tottenhami peatreener Ange Postecoglou ütles selle mängu järel, et VARist tuleks loobuda: „Ma lihtsalt ei usu, et see tehnoloogia on meie mängu jaoks valmis.“