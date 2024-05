Mercedesega seostatud Alex Albon sõlmis uue lepingu

Albon liitus Williamsiga enne 2022. aasta hooaega ja on end tõestanud meeskonna esisõitjana. Tänavune aasta on aga alanud raskelt, sest ta pole kuue etapiga veel ühtegi punkti teeninud.

Viimasel ajal on britti seostatud üleminekuga Mercedesse, sest Lewis Hamilton siirdub Ferrarisse, kuid nüüd sidus Albon end pikemaks ajaks Williamsiga.

„Aasta algus on olnud raske, kuid alates Williamsiga liitumisest oleme koos teinud märkimisväärseid edusamme ja olen näinud suuri muutusi, mis kulisside taga toimuvad, et tõsta meid tagasi tippu,“ kommenteeris Albon.

„See on pikaajaline projekt, millesse ma väga usun ja milles tahan võtmerolli mängida ning see on põhjus, miks olen sõlminud pikaajalise lepingu,“ lisas ta.