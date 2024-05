Le Mansist Hollywoodini. Mida on saavutanud edukaimad virtuaalvõidusõitudest päris rooli taha jõudnud sportlased?

Nimekirjas on välja toodud nii inimesed, kes on puhtalt tänu virtuaalmaailmale saanud võimaluse alustada võidusõitjakarjääri, kui ka neid kelle jaoks on mängudes tehtav aidanud rasketel aegadel oskuseid lihvida ning vormi hoida, et hiljem saabuvateks võimalusteks valmis olla. Tänaseks päevaks on tehnoloogia jõudnud juba niivõrd kaugele, et suurim erinevus simulaatori ja päris auto vahel on G-jõudude puudumine, millega mängurite ettevalmistamisel ka igakülgselt abiks ollakse.