Joel Lindpere kritiseeris vutiliidu asjaajamist: me liigume ajas 20 aastat tagasi

„Kui ma esmaspäeval sain teada, et Häberli lahkub, siis ma nägin, et minu teeneid tulevikus ei vajata. Minuga pole keegi arutanud ega rääkinud,“ sõnas Lindpere sport.tv3.ee-le. „Esmaspäeval ma andsin jalgpalliliidu juhatusele lahkumisavalduse sisse. Ma sain aru, et nii Eesti jalgpalliliit kui Eesti koondis liigub ühes suunas ja ühte nägu ja me liigume 20 aastat tagasi, kust me alustasime.“