Autoralli MM-sarjas sündis väga erandlik kokkulepe: konkurendid tulid Hyundai palvele vastu

Nimelt sai Hyundai Toyotalt ja M-Sport Fordilt loa, et kasutada järgmiseks hooajaks ära kõik kahele aastale mõeldud homologeerimise jokkerid. See annab Ott Tänaku meeskonnale võimaluse oma Rally1 autot märkimisväärselt täiustada.

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul lepingu üksikasju ega tingimusi täpsemalt avaldada ei soovinud.

„Meie auto suurimad probleemid on töökindluses ja seadistustes. Ma ei taha väga konkreetselt detailidesse laskuda, kuid nagu Keenias nägime, võivad töökindlusprobleemid tekkida igal ajal. See võib korduda. Kahjuks pole me selle jaoks lahendust leidnud. Nii et see on midagi, mida me saame loodetavasti parandada ja auto seadistused on midagi, mis parandatakse osaliselt jokkerisüsteemiga,“ ütles Abiteboul DirtFishile.

Hyundai esialgne plaan oli tutvustada 2025. aasta hooajaks täiesti uut autot. Projekt jäi lõpuks ootele, kuna veebruaris tulid ettepanekud MM-sarja reeglite muutmiseks.

Abiteboul ütles, et tänu teiste tootjatega sõlmitud lepingule saab meeskond 2025. aasta hooajaks umbes pooled planeeritud muudatused ellu viia.

Hyundai boss rõhutab, et leping toob kasu ka teistele meeskondadele: „See võimalus kehtib kõigi kohta, mitte ainult meie kohta. Meil kõigil on ideid, kuid me ei saa neid ilma jokkereid kasutamata teha.“

Samas märgib Abiteboul, et enne juunikuud ei juhtu midagi, sest nad ei tea, millise reeglistiku maailma motospordinõukogu 2025. aastaks kinnitab.

M-Spordi tegevjuhi Richard Milleneri sõnul ei suhtunud nad Hyundai palvesse kergelt, kuid otsustasid siiski konkurendile vastu tulla.

„Inseneride seisukoht on, et kui meil on masina osas eelis, kuna oleme teinud paremat tööd, siis miks peaksime andma kellelegi teisele võimaluse midagi muuta? Ma saan sellest seisukohast aru, aga kui me samal ajal aktiivselt kõigele vastu töötame ja tõrjume tootja MM-sarjast sootuks välja, sest nende arvates pole neil edu saavutamiseks võimalust, siis kumb on parem variant?“ selgitas Millener, miks nad Hyundai ettepanekuga nõustusid.