Töörahu, noorenduskuur ja EM-ile jõudmine. Millised on Jürgen Henni kolm lähemat ja kolm kaugemat eesmärki?

Kolm lähiaja eesmärki

1. Koondise töörahu taastamine. Mitmes mõttes oli koondise seis kummaline, sest (suurte) kaotuste ja mitte kuigi ilusa mängupildi taustal oli rahvusmeeskonnas sisekliima jätkuvalt hea. Aivar Pohlak möönis pressikonverentsil, et see tegi peatreeneri vahetuse küsimuse keeruliseks.

„See on juba killuks muutunud, et mängijate tagasiside põhjal olid meeskonnas asjad hästi. Ka muude taustajõududega rääkides, näiteks arstidel on hea ülevaade, oli tagasiside sama. See on ebaharilik, sest kriisis meeskonna puhul väljendub asi tavaliselt sisekliimas. Kuid arutasime teemat juhatuses mitu korda ja jõudsime seisu, et Thomas oli valmis ja pidas õigeks töökoha loovutamist. Ning Jürgen oli valmis koha üle võtma,“ lausus ta.