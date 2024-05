Stefan Arand võitis ringrajapaatide kestvussarja MM-etapi

Sari koosneb kokku neljast etapist, mis sõidetakse kahel nädalavahetusel, 6-tunniste sõitudena ehk kokku on sarja kestvuseks 24 tundi.Stefan Arand, kes käesoleval hooajal on võistlemas ringrajapaatide F1 klassis võtab antud võistlustest osa Riga Powerboat meeskonna koosseisus, kus jagab paati Läti sõitja Nils Slakterisega.

Hooaja esimese start ei olnud nii hea, kui mehed oleksid soovinud, stardist pääseti liikuma neljandana. Esimesena oli roolis Stefan, kes ring ringi järel otsis õiget rütmi ning tuletas veidi meelde, kuidas F4 paadiga sõitmine käib. „Eelmisel hooajal sõitsin eelkõige F2 paadiga ja nüüd F1-ga eks mõningad asjad oli tarvis uuesti enda kehale selgeks teha, kuid ega see nüüd üle mõistuse keeruline ei ole. F4 kogemus on mul tugev,“ ütles Arand pressiteate vahendusel.

Nils alustas enda teist vahetust esikohalt ja hoidis seda positsiooni, kuni 6 tunni võistlus oli läbi ehk teiselt etapilt esikoht. MM üldseis on väga pingeline. Esimesel kolmel on võrdne arv punkte ning matemaatiline võimalus meistriks tulla on pea, et kõigil. 10. ja esikoha vahe on hetkel vaid 10 punkti. Stefan ja Nils on peale esimesi etappe esikohal.