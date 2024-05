Elfyn Evans aia taha läinud nädalavahetuse järel: vajame uusi ideid

Toyota ässal läks nädalavahetusel sisuliselt kõik valesti, sest ralli esimeses pooles oli ta hädas auto tasakaaluga ja kuuenda kiiruskatse ajakontrollis unustas tema kaardilugeja Scott Martin noodivihiku maha, mistõttu luges too legendi mobiilist.

Laupäeval kaotas Evans rehvilõhkumisega ligi minuti ja pühapäeval oli tal probleeme auto radiaatoriga, mistõttu oli õnn, et ta üldse finišisse jõudis. Lõppeks kogus Toyota piloot nädalavahetusel kuus punkti ja MM-sarja kokkuvõttes jääb ta juhtivast Thierry Neuville’ist maha 24 silmaga.

Juba mai lõpus võtavad ralliässad mõõtu Sardiina kruusal. „Praeguses olukorras on keeruline masinat testida, kuid kindlasti peame Sardiinia jaoks välja pakkuma mõned uued ideed,“ nentis Evans, kelle sõnul kitsas ajaaknas häid lahendusi pole. „Ilma testimata millegi muutumine on risk, aga võib-olla peama tagasi vaatama minevikku. Arutame meeskonnaga asja läbi. “

Kuna FIA reeglite kohaselt on testipäevade arv piiratud, siis Portugali etapi eel testis Toyota masinat Sardiinias. Meeskonna juht Jari-Matti Latvala on aga kindel, et tema hoolealuste autod töötavad Sardiinias paremini.